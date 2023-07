Jak to jest z tym recyklingiem tonerów?

To co trzeba wiedzieć od początku to fakt, że tonery to nie są łatwe materiały w recyklingu. Kasety z tonerem zawierają złożone, nieulegające biodegradacji polimery. Łańcuch złożonych biomolekuł emitowanych z odpadów elektronicznych, w tym tonerów, jest największym zagrożeniem dla środowiska poza emisją dwutlenku węgla.

To dlatego, że polimery mogą rozkładać się przez blisko 100 lat. Według czołowych czasopism zajmujących się ochroną środowiska, każdego roku wyrzuca się około 18 milionów wkładów. Liczba ta dotyczy tylko samej Australii.

W perspektywie całego świata mogą to być więc setki miliardów kaset z tonerem na wysypiskach śmieci na całym świecie. Ironia polega na tym, że są to wkłady, które równie dobrze mogłyby zostać poddane recyklingowi, aby chronić środowisko i nie generować niepotrzebnych kosztów produkcji.

Dlaczego kasety z tonerem należy poddawać recyklingowi?

Według dostępnych danych zaledwie 15 proc. tonerów poddawanych jest recyklingowi w każdym roku kalendarzowym.Przekłada się to na ponad 75 000 ton wkładów na składowiskach w rozwiniętych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych (USA).Co więcej, badania wskazują również, że do wyprodukowania pojedynczej kasety z tonerem potrzeba około 1,5 kilograma konstrukcyjnych materiałów polimerowych.

Oznacza to po prostu, że recykling i/lub ponowne użycie wkładów może zaoszczędzić producentowi wiele zasobów, a jednocześnie zachować środowisko nie tylko czyste ale także bezpieczne.

Jeśli dodatkowo do odpowiedniego recyklingu tonerów dodamy również oszczędzanie papieru, mamy prosty sposób nie tylko na poprawę naszego środowiska życia ale również znacznie ograniczymy koszty druku w firmie. Odwiedź stronę Print Flow Solutions by dowedzieć się więcej o możliwościach optymalizacji procesów druku, które przysłużą się nie tylko środowisku, ale i Twojej firmie.